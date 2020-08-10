Euro
8.64
Dolar
7.34
BIST 100
1,067.24
Altın
2,033.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Koruma Eğitim Akademisi'nin açılış töreninde konuşuyor
logo
Türkiye

Beyşehir'deki 'Aşk Adası'nda gün batarken mutluluğa 'evet' diyorlar

Dört tarafı Beyşehir Gölü sularıyla çevrili Aşk Adası, pandemi sürecinde genç çiftlerin ve ailelerinin nikah merasimi için tercih ettiği yer oldu.

Abdülhamit Yaşar   | 10.08.2020
Beyşehir'deki 'Aşk Adası'nda gün batarken mutluluğa 'evet' diyorlar Fotoğraf: Abdülhamit Yaşar/AA

Konya

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki halk arasında "Aşk Adası" olarak adlandırılan mini adacık, hayatlarını birleştirme kararı alan genç çiftlerin, yaz döneminde nikah merasimleri için gözde bir mekanı haline geldi.

Beyşehir ilçe merkezinde, göl kenarındaki Vuslat Parkı'ndan ahşap köprü ile ulaşılabilen, günbatımının en güzel izlendiği yerler arasındaki dört tarafı Beyşehir Gölü sularıyla çevrili Aşk Adası, pandemi sürecinde genç çiftlerin ve ailelerinin nikah merasimi için tercih ettiği yer oldu.

Faruk Orta ile Merve Babaoğlu çifti de ada üzerinde gerçekleştirilen organizasyonun ardından yapılan nikah merasimi ile dünyaevine girdi. Ada üzerinde güneşin battığı anlarda evliliğe "evet" diyen genç çift, hayatlarını birleştirdi.

Batmanlı Faruk Orta, Beyşehirli olan eşiyle nikah için adada düzenlenen nikah organizasyonunda bir araya geldiklerini vurgulayarak, "Çok mutluyuz, heyecanlıyım. Aşk Adası'ndayız. Ben bu kadar güzel bir yer tahmin etmiyordum." dedi.

Gelin Merve Babaoğlu da Kovid-19 salgınının yaşandığı bu günlerde şık ve güzel bir yer arayışı içerisinde iken akıllarına Aşk Adası'nın geldiğini vurgulayarak, "Gayet de güzel bir atmosferde nikahımız kıyıldı. Bence de çok güzel oldu." diye konuştu.

Davetlilerden İsmail Tumay da evlenecek çiftlere nikahlarını Aşk Adası'nda yaptırmalarını tavsiye ederek, "Nasip olursa ben de oğluma burada bir nikah planlıyorum. Gün batımı anında mükemmel bir ortam oluştu. Beyşehirimizin de güzel yanı bu zaten." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Son 24 saatte Çin'de 49, Güney Kore'de 28 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 20 milyonu aştı
Kovid-19'dan Brezilya'da 572, Hindistan'da 1013, Meksika'da 292 kişi daha hayatını kaybetti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Beyşehir'deki 'Aşk Adası'nda gün batarken mutluluğa 'evet' diyorlar

Beyşehir'deki 'Aşk Adası'nda gün batarken mutluluğa 'evet' diyorlar

Van Gölü'nün saklı güzelliğine dikkati çekmek için dalış yaptılar

Nemrut eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor

Işıklı Gölü doğal güzellikleriyle cezbediyor

Işıklı Gölü doğal güzellikleriyle cezbediyor