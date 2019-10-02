Beyoğlu'nda 5 katlı binada çökme tehlikesi
Beyoğlu'nda 5 katlı bir bina, çökme tehlikesi nedeniyle boşaltıldı.
İstanbul
Kuloğlu Mahallesi Ayhan Işık sokakta 5 katlı bir binanın sıvaları yola döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, giriş katı kafe olan apartmanı boşalttıktan sonra sokağı yaya trafiğine kapattı.
Bina, çökme riskine karşı ekiplerce mühürlendi.
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