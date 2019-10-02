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Beyoğlu'nda 5 katlı binada çökme tehlikesi

Beyoğlu'nda 5 katlı bir bina, çökme tehlikesi nedeniyle boşaltıldı.

Hikmet Faruk Başer   | 02.10.2019
Beyoğlu'nda 5 katlı binada çökme tehlikesi

İstanbul

Kuloğlu Mahallesi Ayhan Işık sokakta 5 katlı bir binanın sıvaları yola döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Olay yerine gelen ekipler, giriş katı kafe olan apartmanı boşalttıktan sonra sokağı yaya trafiğine kapattı.

Bina, çökme riskine karşı ekiplerce mühürlendi.


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