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Türkiye

Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu, Bedrettin Mahallesi Yaşmak Sıyran Sokak'ta bulunan 3 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İbrahim Halil Aktürk   | 20.01.2021
Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: İbrahim Halil Aktürk/AA

İstanbul

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada kimsenin yaşamadığı öğrenilirken, yanan evin bitişiğinde bulunan binanın sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi. 

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları sürüyor.

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