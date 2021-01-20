Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Beyoğlu, Bedrettin Mahallesi Yaşmak Sıyran Sokak'ta bulunan 3 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İstanbul
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada kimsenin yaşamadığı öğrenilirken, yanan evin bitişiğinde bulunan binanın sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.