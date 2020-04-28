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Türkiye

Beylikdüzü'nde altyapı çalışmaları sırasında yangın

Beylikdüzü'nde bir sokaktaki altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun zarar görmesi nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İbrahim Halil Aktürk,Halis Akyıldız   | 28.04.2020
Beylikdüzü'nde altyapı çalışmaları sırasında yangın

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Gürpınar Mahallesi'nde İSKİ'nin kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun zarar görmesi nedeniyle yangın çıktı.

Yangının sıçradığı iki binada büyük çapta hasar oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.



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