Beykoz'da yolcu otobüsü devrildi

İSTANBUL

Bartın'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsünün Riva gişelerini geçtikten sonra bariyerleri aşarak yan yatması sonucu 6 yolcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Edirne istikametinde meydana geldi. Bartın'dan İstanbul'a gelen ve içerisinde 40 yolcunun bulunduğu Nusret Öztürk idaresinde 34 FA 2021 plakalı yolcu otobüsü, Riva gişelerini geçtikten sonra henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Bariyerlere çarparak devrilen otobüsün içerisinde bulunan 6 yolcu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı yolcular olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan otobüsü olay yerinden kaldırma çalışmaları sürüyor.



Muhabir: İbrahim Halil Aktürk, Metin Tokgöz