Beşiktaş'ta yangın

Kabataş Erkek Lisesi'nin yanında bulunan binada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Fotoğraf: AA/Uğur İslamoğlu

İSTANBUL

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş'taki Çırağan Caddesi'ndeki Kabataş Erkek Lisesi'nin yanında bulunan ve tadilat yapıldığı belirtilen binanın çatısından duman yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi.

Bunun üzerine bölgeye, çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle kapatılan cadde yeniden trafiğe açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Kabataş Erkek Lisesi'nin bahçesinde tadilat halindeki 3 katlı sinema salonunun çatısında yangın çıktığı belirtildi. Yangına Beşiktaş, Beyoğlu, Kadıköy ve İstinye itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği belirtilen açıklamada, yangının kontrol altına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, yangın dolayısıyla okul ve öğrenciler açısından risk bulunmadığı bildirildi.

Muhabir: Uğur İslamoğlu-Hikmet Faruk Başer