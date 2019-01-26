Belediye başkan adayını bıçaklayan zanlı teslim oldu

MERSİN

Adana'da, AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan adayı Fikret Yeni'yi bıçakla yaralayan şüpheli, Mersin Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

Önceki dönem AK Parti Adana İl Başkanı da olan Fikret Yeni'yi, dün partisince merkez Seyhan ilçesinde bir restoranda düzenlenen toplantıda bıçakla yaralayan M.A, teslim olmak için Mersin Asayiş Şube Müdürlüğüne gitti.

Burada gözaltına alınan zanlı, kente gelen Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Adana'ya götürüldü.

Fikret Yeni, dün akşam saatlerinde, partisince merkez Seyhan ilçesinde bir restoranda düzenlenen toplantı sırasında yanına gelen M.A. tarafından bıçaklanmıştı. Seyhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Yeni'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilmişti. Polis ekipleri, şüpheli M.A'yı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Muhabir: Eren Bozkurt,Serkan Avcı