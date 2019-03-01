Bedelli askerlikte celp tarihlerinde değişiklik

Milli Savunma Bakanlığından, bedelli askerlik kapsamında 16'ncı ve 19'uncu dönemlerde temel eğitim alacak yükümlülerin sevk tarihlerinde değişiklik yapıldığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik hizmeti kapsamında temel eğitim alacak yükümlülerden bazılarının celp dönemlerindeki sevk tarihlerinde değişikliğe gidildi.

Buna göre, 16. dönemde temel eğitim alacak yükümlülerin sevk tarihi 30 Mart'tan 3 Nisan'a, 19. dönemde temel eğitim alacakların sevk tarihi de 20 Nisan'dan 22 Nisan'a alındı.