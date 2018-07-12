Bayrampaşa'da otobüs yangını

Fotoğraf: AA/Mehmet Ali Derdiyok

İSTANBUL



Bayrampaşa'da İETT'ye ait körüklü yolcu otobüsü yandı.

Alınan bilgiye göre, Mecidiyeköy-Başakşehir seferini yapan İETT'ye ait 34 TN 1763 plakalı körüklü yolcu otobüsü, D-100 Karayolu'ndan Bayrampaşa istikametine bağlantı yolu çıkışına geldiğinde, aracın motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücü, otobüsü yol kenarına çekti, araçtaki yolcular tahliye edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Muhabir: Mehmet Ali Derdiyok