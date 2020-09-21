Euro
8.97
Dolar
7.63
BIST 100
1,100.55
Altın
1,909.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Obruk köyünde depremde hasar gören evlerde incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

Batı Karadeniz'de palamut bereketi

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, bölgede ciddi bir palamut avcılığının söz konusu olduğunu söyledi.

Cem Ali Kuş   | 21.09.2020
Batı Karadeniz'de palamut bereketi Fotoğraf: Cem Ali Kuş - Anadolu Ajansı

Düzce

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, poyrazın ardından tekrar denize açılan balıkçılar, avladıkları bol miktarda palamutla limana dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Sabahın erken saatlerinde denize açılan balıkçılar, 7 metrelik tekneleriyle yaklaşık 1500 palamut tutarak limana döndü.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede palamut bolluğu olduğunu söyledi.

Hafta sonu yaşanan poyrazın ardından yeniden denize açılan balıkçıların, bol miktarda palamutla limana döndüğünü anlatan Karakaş, "Bölgemizde ciddi bir palamut avcılığı söz konusu. 7 metrelik tekneden bile 1500 palamut alınmış durumda. Palamut avcılığı bundan sonra daha da iyi olacaktır. Havalar düzeldikçe daha çok tekne denize çıkacaktır ve avcılık daha fazla olacaktır." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 204 bin 126'ya yükseldi
İspanya'da Kovid-19 vakalarındaki artış 77 belediyede serbest dolaşıma kısıtlama getirdi
Karantinada olması gerekirken düğün salonunda çalışan sanığa hapis istemi
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ekim ayında 50 bine ulaşabilir
Almanya'nın Münih kentinde Kovid-19 kısıtlamaları sıkılaştırıldı

Benzer haberler

Batı Karadeniz'de palamut bereketi

Batı Karadeniz'de palamut bereketi

Uzmanından kum fırtınasına karşı bitkilendirme önerisi

Suriye'de şehit olan Türk Kızılay personeli Kıdıman son yolculuğuna uğurlandı

Fındık kadınların elinde değer kazanıyor

Fındık kadınların elinde değer kazanıyor
Suriye'de şehit olan Türk Kızılay personelinin cenazesi memleketine getirildi

Suriye'de şehit olan Türk Kızılay personelinin cenazesi memleketine getirildi
Bereketli geçen sezon balıkçıları mutlu ediyor

Bereketli geçen sezon balıkçıları mutlu ediyor