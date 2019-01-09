Batı Karadeniz 'beyaz örtü'yle büyülüyor

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Düzce'nin yüksek kesimleri, kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

anasayfa > Türkiye 09.01.2019

Batı Karadeniz 'beyaz örtü'yle büyülüyor
Fotoğraf: AA/Ömer Ürer

DÜZCE

Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Düzce'nin yüksek kesimleri, seyrine doyumsuz görüntüler sunuyor.

Kar yağışı 4 gün boyunca, D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile Topuk Yaylası, Güzeldere Şelalesi, Kardüz ve Samandere gibi şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu. 

Bolu Dağı'nın Düzce kesimi, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu ve kentin yüksek kesimlerinde bulunan Deprem Konutlarında kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu.  

Dağları kaplayan beyaz örtü, drone ile görüntülendi.

Muhabir: Ömer Ürer

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