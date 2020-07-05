Euro
7.72
Dolar
6.86
BIST 100
116,639.50
Altın
1,774.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olan "Bataklık Operasyonu"nda gözaltına alınan 67 zanlıdan 34'ü, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İsmet Karakaş   | 05.07.2020
Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı Fotoğraf: Hakan Nural /AA

Ankara

Ankara Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen, tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye getirilen 67 şüpheliden 54'ü, tutuklanmaları diğerleri ise adli kontrol şartlarının uygulanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Şüphelileri sorgulayan Ankara 8. Sulh Ceza Hakimi Eren Şen, aralarında suç örgütünün liderleri olan Nejat Daş ile Çetin Gören'in de bulunduğu 34 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine hükmetti.

Soruşturma kapsamındaki diğer 33 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartları uygulanarak salıverilmeleri kararlaştırıldı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olan "Bataklık Operasyonu"nda, şüphelilere, "silahlı suç örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olma, suçtan elde edilen mal varlığını aklama, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a aykırılık, resmi belgede sahtecilik, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun'a aykırılık" suçlamaları yöneltiliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgınında son 24 saat
Sağlık Bakanı Koca düğünlerde maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu
İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 44 bin 198'e çıktı
Türkiye'de Kovid-19'dan 179 bin 492 kişi iyileşti
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor

Benzer haberler

Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı

Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı

Bataklık Operasyonu'nda yakalanan 54 şüpheli tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi

Bataklık Operasyonu'nda gözaltına alınan 67 şüpheli adliyeye sevk edildi

'Bataklık' operasyonu kapsamında 281 taşınmaza el konuldu

'Bataklık' operasyonu kapsamında 281 taşınmaza el konuldu
'Bataklık' operasyonunda yakalanan örgüt elebaşları Nejat Daş ve Çetin Gören Ankara'ya getirildi

'Bataklık' operasyonunda yakalanan örgüt elebaşları Nejat Daş ve Çetin Gören Ankara'ya getirildi