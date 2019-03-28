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Başörtülülere hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

Atatürk Havalimanı'nda kaydettiği görüntülerde başörtülülere hakaret eden Bülent K, gözaltına alındı.

Kaan Bozdoğan,Halil Demir   | 28.03.2019
Başörtülülere hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

İstanbul

Atatürk Havalimanı'nda kaydettiği görüntülerde başörtülülere hakaret eden Bülent K, gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Atatürk Havalimanı'nda çektiği ve sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaştığı videoda, başörtülülere hakaret eden Bülent K. hakkında soruşturma başlattı.

Bahçelievler'deki ikametinde bulunamayan şüpheli, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Avcılar'da gözaltına alındı.

Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli, gece saatlerinde Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. 

Hastane çıkışında, AA muhabirinin ‘’Neden hakaret ettiniz, pişman mısınız?’’ sorusuna Bülent K, ‘’Herkesi çok seviyorum.’’ diye cevap verdi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Avcılar'da gözaltına alınan şüpheli Bülent K. sağlık kontrolünden sonra tekrar emniyete götürüldü.

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