Başkentte son 4 yılda evden hırsızlık yüzde 91 azaldı
Ankara kent genelinde son 4 yılda meydana gelen evden hırsızlık oranının yüzde 91 azaldığı bildirildi.
Ankara
Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, il genelinde son 4 yılın evden hırsızlık oranlarının yer aldığı grafik paylaşıldı.
Grafikte yer alan verilere göre, 2017'de 10 bin 821, 2018'de 3 bin 824, 2019'da 1672 ve 2020'de 894 hırsızlık meydana geldi.
Son 4 yılda meydana gelen evden hırsızlık olaylarının oranı yüzde 91 azaldı.
Açıklamada, "Son 4 yılda aldığımız önlemlerle birimlerimiz tarafından yürütülen başarılı çalışmalar ve operasyonlar neticesinde, evden hırsızlık olayları vatandaşlarımızın kabusu olmaktan çıkarılarak minimal seviyeye indirilmiştir. Doğru çağrıda bulunan Ankaralılara teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.