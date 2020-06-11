Başkentte sağanak etkili oldu
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, sürücüler ile yayalar zor anlar yaşadı.
Ankara
Ankara'da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur, kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.
Özellikle Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı alt geçitlerde rögarların tıkanması yüzünden araçlar mahsur kaldı.
Belediye ekipleri, tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.
Mahsur kalan araçlardan bazılarını kurtaran ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.