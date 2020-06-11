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Başkentte sağanak etkili oldu

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, sürücüler ile yayalar zor anlar yaşadı.

Orhan Onur Gemici,Barış Gündoğan   | 11.06.2020
Başkentte sağanak etkili oldu Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak/AA

Ankara

Başkentte sağanak etkili oldu

Başkent Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. ( Muhammed Selim Korkutata - Anadolu Ajansı )

Ankara'da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur, kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

Özellikle Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı alt geçitlerde rögarların tıkanması yüzünden araçlar mahsur kaldı.

Belediye ekipleri, tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı. 

Mahsur kalan araçlardan bazılarını kurtaran ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

                    
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