Euro
6.34
Dolar
5.71
BIST 100
95,542.75
Altın
1,501.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Başkentte sağanak etkili oldu

Ankara'da öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Ahmet Sertan Usul,Muhammed Nuri Erdoğan   | 21.08.2019
Başkentte sağanak etkili oldu

Ankara

Ankara'da sağanak etkisini gösterdi

Ankara'da beklenen yağış öğleden sonra etkili oldu.


Başkentte öğleden sonra başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentin bazı cadde ve sokaklarında su birikintilerinin oluşmasına neden olan sağanak, sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı.

Öğleden sonra başlayan sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, çevredeki otobüs duraklarına ve binaların girişlerine sığındı.

Sürücülerin yollarda ilerlemekte güçlük çekmesi nedeniyle trafikte zaman zaman yoğunluk yaşandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yemen’de Körfez koalisyonunun hesapları tutmadı
Kırgızistan siyasetinde güç mücadelesi
İsrail sağında bölünme derinleşiyor
Kızıldeniz’de uluslararası pazarlıklar
Tunus’ta seçimler ve Nahda Hareketi’nin geleceği

Benzer haberler

Başkentte sağanak etkili oldu

Başkentte sağanak etkili oldu

Eminönü alt geçidi esnafı yaralarını sarmaya çalışıyor

Meteorolojiden 11 il için kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
Ankara'da hafif şiddetli deprem

Ankara'da hafif şiddetli deprem
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara için kuvvetli yağış uyarısı