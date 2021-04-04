Euro
9.57
Dolar
8.12
BIST 100
1,430.19
Altın
1,729.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul, Caddebostan Sahil. Ankara, Ulus Meydanı
logo
Türkiye

Başkentte PKK/PYD/YPG'li 3 terörist yakalandı

Etkin pişmanlıktan yararlanan teröristlerin beyanları doğrultusunda, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD/YPG bünyesinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Cankut Taşdan   | 04.04.2021
Başkentte PKK/PYD/YPG'li 3 terörist yakalandı

Ankara

Başkentte düzenlenen operasyonda, PKK/PYD/YPG'li 3 terörist yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, etkin pişmanlıktan yararlanan teröristlerin beyanları doğrultusunda, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD/YPG bünyesinde faaliyet yürüttükleri belirlenen yabancı uyruklu 4 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kanada’da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçti
Brezilya'da son 24 saatte 1987 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Fenerbahçe Öznur Kablo'da 2 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Türkiye'de 44 bin 756 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Başkentte PKK/PYD/YPG'li 3 terörist yakalandı

Başkentte PKK/PYD/YPG'li 3 terörist yakalandı

Kuzey Makedonyalı milletvekilinden 'FETÖ’nün ülkedeki işleyişi bir kamu sırrı' vurgusu

TORLAK Cerrahi Anatomi ve Uzaktan Eğitim Merkezi açıldı

Ankara çevre yolu ile Kırıkkale arasında 'ortalama hız koridoru' oluşturuldu

Ankara çevre yolu ile Kırıkkale arasında 'ortalama hız koridoru' oluşturuldu
Terör örgütü DEAŞ'a mart darbesi

Terör örgütü DEAŞ'a mart darbesi
Ankara'da eğitim ve öğretimle ilgili mevcut uygulama devam edecek

Ankara'da eğitim ve öğretimle ilgili mevcut uygulama devam edecek