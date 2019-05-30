Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.66
Dolar
5.97
BIST 100
88,882.01
Altın
1,276.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
YEKA RES-2 ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışmalar Programı
logo
Türkiye

Başkentte otobüslerde 'öncelikli koltuklara' özel figür

Ankara Büyükşehir Belediyesince belediye otobüslerinde engelli, yaşlı, hamile ve çocuklu kadınlar için ayrılan öncelikli koltuklar, özel figür ve desenli kumaşlarla kaplandı.

Sefa Şahin   | 30.05.2019
Başkentte otobüslerde 'öncelikli koltuklara' özel figür

Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesince belediye otobüslerinde engelli, yaşlı, hamile ve çocuklu kadınlar için ayrılan öncelikli koltuklar, özel figür ve desenli kumaşlarla kaplandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan uygulama kapsamında belediye otobüslerinin iç dizaynında bazı değişikliklere gidildi.

Bu kapsamda engelli, yaşlı, hamile ve çocuklu kadınlar için ayrılan öncelikli koltuklar, özel figür ve desenli kumaşlarla kaplandı.

Vatandaşların daha güvenli ve rahat ortamda yolculuk yapmalarını sağlamak ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 150 otobüse ait 4 bin 950 öncelikli koltuğun kumaş değişimi kademeli yapılacak.

İlk etapta 2 bin 211 koltuğun kumaşı değiştirilirken hasarlı, kirli, yırtık ve kullanılamaz haldeki koltukların sağlam, rahat ve ergonomik yeni tiplerle değişimi sağlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bir şirketten daha fazlası: Huawei ve teknoloji savaşları
Sırp-Arnavut uzlaşması; gerçek mi hayal mi?
ABD-İran çekişmesinin Irak’a etkileri ve muhtemel sonuçları
Avrupa Birliği nereye?
ABD ile 40 yıldır kavga eden İran'da halkın gündemi ekonomi