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Başkentte kuvvetli sağanak: 3 kişi hayatını kaybetti

Ankara Valiliğince, kuvvetli sağanak nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Muhammed Boztepe, Ömer Olcay   | 09.06.2019
Başkentte kuvvetli sağanak: 3 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Ankara'da kuvvetli yağış 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. 

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan sağanak nedeniyle Çankaya ilçesinde taşkın suya kapılan A. Arslan ve Etimesgut ilçesinde iş yerine dolan suyu temizlemek isterken elektrik akımına kapılan M. Altınışık ile konutuna dolan suyun yol açtığı panik ve heyecan sonucu kalp krizi geçiren M. Önder'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

Öte yandan, Polatlı'da bir kısım ekili alanın su baskınına maruz kaldığı, AFAD, DSİ, belediyeler başta olmak üzere sorumlu tüm birimlerin yağışların başladığı andan itibaren kendi sorumluluk alanlarında müdahale ve hasar tespitine yönelik gerekli çalışmaları yoğun şekilde sürdürdüğü kaydedildi.

Sele kapılan kadın yaşamını yitirdi

Sağanak nedeniyle oluşan sele kapılan kadın ile iş yerinin deposundaki elektriği kesmek isterken biriken suda boğulan bir kişi hayatını kaybetti. 

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Karataş Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Arslan (56), kuvvetli sağanak nedeniyle evinin önünde oluşan sele kapıldı.

Evinin 100 metre ilerisinde vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Arslan'ın bahçe kapısını kapatmaya çalışırken sele kapıldığı öğrenildi.

Etimesgut'ta bir esnaf elektrik akımına kapıldı

Alınan bilgiye göre, Piyade Mahallesi'nde esnaflık yapan Metin Altınışık (54), dükkanını su basması üzerine elektriği kesmek için depoya indi.

Bu sırada deponun duvarının yağmur suyunun baskısıyla çökmesi üzerine sıkışan Altınışık, depoda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. 

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