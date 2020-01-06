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Başkentte kar yağışı etkili oldu

Ankara'da, sabah saatlerinde bastıran kar nedeniyle yayalar, kayganlaşan yol ve kaldırımlarda zorlukla ilerlerken, kayan ve bazı bölgelerde kazaya karışan araçlar nedeniyle trafikte güçlük çekildi.

İsa Toprak,Ömer Olcay,Cankut Taşdan   | 06.01.2020
Başkentte kar yağışı etkili oldu

Ankara

Başkentte, sabah saatlerinde bastıran kar, araç ve yaya ulaşımını güçleştirdi.

    Ankara'da kar yağışı başladı

    Başkent Ankara'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )


  • İstanbul'da yağış etkili oluyor

Rüzgarın da etkisiyle görüş mesafesini kısaltan yoğun kar yağışı, trafik akışını yavaşlattı.

Şehir içinde kayganlaşan yollarda sürücüler zor anlar yaşarken, şehir girişlerinde ağır tonajlı araçlar kuyruklar oluşturdu.

Çankaya, Yenimahalle, Keçiören ve Etimesgut gibi metropol ilçelerde kaygan yollar nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Karla mücadele çalışmaları

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçe belediyeleri, yoğun kar yağışıyla mücadele çalışmaları başlattı.

Büyükşehir Belediyesinin 770 personel ve 277 araçla kent genelinde kar ve buzlanmaya karşı faaliyette bulunduğu, Yenimahalle Belediyesinin 50 noktada 150 kişilik ekiple ve 44 araçla, Çankaya Belediyesinin 620 personel ve 51 araçla, Keçiören Belediyesinin 150 personel ve 53 araçla, Etimesgut Belediyesinin 600 personel ve 180 araçla, Altındağ Belediyesinin 500 personel ve 30 araçla karla mücadele çalışması yürüttüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, ALO 153 Mavi Masa'ya yapılan tüm ihbarlar üzerine de hızla yönlendirildiği kaydedildi.

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