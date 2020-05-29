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Başkentte gök gürültülü sağanak etkili oldu

Ankara'da gece başlayan gök gürültülü sağanak nedeniyle bir binanın istinat duvarı çöktü, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Ömer Olcay   | 29.05.2020
Başkentte gök gürültülü sağanak etkili oldu

Ankara

Başkentte gök gürültülü sağanak etkili oldu

Başkentte gece başlayan gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Keçiören ilçesi Aşağı Eğlence Mahallesi'nde etkisini gösteren sağanak sebebiyle bir binanın istinat duvarı çöktü. İstinat duvarının çökmesiyle oluşan su birikintisini Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tahliye etti. ( Esra Hacioğlu - Anadolu Ajansı )

Başkentte gece başlayan gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına neden olan sağanak, iş yerlerini ve evleri kullanılamaz hale getirdi.

İş yerlerine gitmek için sabah evlerinden çıkan vatandaşlar, bahçelerinde oluşan su birikintisiyle karşılaştı. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla su tahliyesini yaparken bazıları da belediye ekiplerinden yardım istedi.

İstinat duvarı çöktü

Keçiören ilçesi Aşağı Eğlence Mahallesi'nde etkisini gösteren sağanak sebebiyle bir binanın istinat duvarı çöktü.

İstinat duvarının çökmesiyle oluşan su birikintisini Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tahliye etti.

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