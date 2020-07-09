Euro
7.76
Dolar
6.87
BIST 100
115,793.59
Altın
1,804.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Başkentte baro başkanlarından eylem

Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne karşı TBMM'ye dilekçe vermek üzere Kuğulu Park'ta toplanan bazı baro başkanları ve avukatlar ile polis arasında zaman zaman tartışma yaşandı.

Muhammed Boztepe,Sefa Şahin   | 09.07.2020
Başkentte baro başkanlarından eylem Fotoğraf: Esra Hacioğlu/AA

Ankara

Avukatlar, barolara ilişkin düzenlemeyi içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni protesto etti.

Çok sayıda ilin baro başkanı ile avukatlar, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne karşı TBMM'ye dilekçe vermek üzere Kuğulu Park'ta toplandı.

Baro başkanları parka girerken, avukatlar, sosyal mesafe kuralına uyulması amacıyla dışarıda bekletildi. Bunun üzerine baro başkanları ve avukatlar, karara tepki gösterdi. Bir süre slogan atan avukatlar ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Polisin sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda anons yaptığı sırada grupta bulunanların bir kısmı da slogan ve alkışlarla tepkisini gösterdi.

Bazı milletvekilleri ise Kuğulu Park'a gelerek, baro başkanlarıyla bir süre görüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı İspanya'da 28 bin 401'e, Portekiz'de 1644'e çıktı
Türkiye'de Kovid-19 tespit edilenlerden 190 bin 390'ı iyileşti
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 103 kişi hayatını kaybetti
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 926'ya yükseldi

Benzer haberler

Başkentte baro başkanlarından eylem

Başkentte baro başkanlarından eylem

TBMM Genel Kurulunda barolara ilişkin düzenlemenin görüşmelerine başlanacak

Mesleğe yeni başlayan avukatların baro keseneği 5 yıl süreyle yarı oranında alınacak

Ankara emniyeti polislere saldıran avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunacak

Ankara emniyeti polislere saldıran avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunacak