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Başkentte, aranan 200 kişi yakalandı

Başkentte geçen ay, aranan 200 kişinin yakalandığı bildirildi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 17.03.2020
Başkentte, aranan 200 kişi yakalandı

Ankara

Başkentte geçen ay, aranan 200 kişinin yakalandığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliği (Yunus) ekipleri, şubatta kent genelinde yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 200 kişiyi gözaltına aldı. 

Uygulamalarda, 50 ruhsatsız tabanca, 30 ruhsatsız av tüfeği, 50 kurusıkı tabanca ve yaklaşık yarım kilogram eroin ele geçirildi.

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