Başkentte, aranan 200 kişi yakalandı
Başkentte geçen ay, aranan 200 kişinin yakalandığı bildirildi.
Ankara
Başkentte geçen ay, aranan 200 kişinin yakalandığı bildirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliği (Yunus) ekipleri, şubatta kent genelinde yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 200 kişiyi gözaltına aldı.
Uygulamalarda, 50 ruhsatsız tabanca, 30 ruhsatsız av tüfeği, 50 kurusıkı tabanca ve yaklaşık yarım kilogram eroin ele geçirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.