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Başkentte 3,5 büyüklüğünde deprem

Ankara'da merkez üssü Yenimahalle ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sefa Şahin   | 25.08.2019
Başkentte 3,5 büyüklüğünde deprem

Ankara

Başkentte, merkez üssü Yenimahalle ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.42'de merkez üssü Yenimahalle olan 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

Depremin Çankaya, Altındağ ve Keçiören gibi merkez ilçelerden de hissedildiği belirtildi.

Ankara Valiliğince açıklama yapıldı

Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, saat 21.42'de merkez üssü Yenimahalle olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı. 

Açıklamada, "İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı bulunmamaktadır. İlçe ve mahallelerimizde detaylı inceleme ve araştırmalar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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