Başkentte 2017-2020 yılları arasında yankesicilik yüzde 94 azaldı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2017-2020 yılları arasındaki yankesicilik olaylarına ilişkin istatistikleri paylaştı.
Ankara
Buna göre kentte, 2017'de 2 bin 578, 2018'de 1012, 2019'da 382 ve geçen yıl 131 yankesicilik olayı yaşandı. 2017'den 2020'ye yankesicilik yüzde 94 azaldı.
Emniyet, vatandaşları yankesicilere karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.