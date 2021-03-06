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Başkentte 2017-2020 yılları arasında yankesicilik yüzde 94 azaldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2017-2020 yılları arasındaki yankesicilik olaylarına ilişkin istatistikleri paylaştı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 06.03.2021
Başkentte 2017-2020 yılları arasında yankesicilik yüzde 94 azaldı

Ankara

Buna göre kentte, 2017'de 2 bin 578, 2018'de 1012, 2019'da 382 ve geçen yıl 131 yankesicilik olayı yaşandı. 2017'den 2020'ye yankesicilik yüzde 94 azaldı.

Emniyet, vatandaşları yankesicilere karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

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