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Başkentte 13 katlı binada yangın paniği

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 13 katlı bir binanın otoparkında çıkan yangında 2 araç kullanılamaz hale gelirken, binada oturanlar tahliye edildi.

Hamdi Çelikbaş   | 02.01.2020
Başkentte 13 katlı binada yangın paniği Fotoğraf: Evrim Aydın /AA

Ankara

Başkentte 13 katlı binada yangın paniği

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 13 katlı bir binanın kapalı otopark kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin binanın duvarını yıkarak müdahalede bulunduğu yangında otoparktaki 2 araç kullanılamaz hale geldi. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı ) 

Alınan bilgiye göre, Karapürçek Mahallesi Yeşil Kuşak Caddesi'nde 26 dairenin bulunduğu binanın kapalı otopark kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Patlama sesleri sonrası binadan yoğun duman çıktığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler binanın zemin katından yükselen yoğun duman nedeniyle binayı tahliye etmeye çalıştı. Polis ekipleri dairelerin zillerine basarak binada oturanları uyandırmaya çalışırken, bir yandan da siren sesiyle uyarıda bulundu.

Paniğe kapılan apartman sakinleri kısa sürede binayı boşaltırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Ekipler binanın duvarını yıkarak otoparka ulaştı

Oksijen tüpü ve gaz maskesi takarak alevlere müdahale etmeye çalışan ekipler, yangının çıktığı alana ulaşabilmek için binanın duvarını yıktı. Balyozlarla duvarı yıkan ekipler kısa sürede binanın otopark kısmına ulaşarak yangını söndürdü.

Yapılan incelemede otoparktaki 2 aracın kullanılamaz hale geldiği görülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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