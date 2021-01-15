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Türkiye

Başkent beyaza büründü

Yurdun bir çok bölgesini etkisi altına alan kar yağışı Başkent Ankara'da da etkili oldu.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 15.01.2021
Başkent beyaza büründü

Ankara

Ankara'da sabaha karşı başlayan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.

Başkentte kar yağışı etkili oluyor

Ankara'da sabaha karşı başlayan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. ( Muhammed Nuri Erdoğan - Anadolu Ajansı )

Sabah erken saatlerinde hafif şekilde etkisini gösteren kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırdı.

Ana arterlerde sorun yaşanmazken, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kaldırımlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Zaman zaman etkisini artıran yağış nedeniyle kent merkezindeki bazı sokak, cadde ve parklar beyaza büründü.

Bazı bölgelerde, maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Yetkililer, sürücüleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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