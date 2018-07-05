Başbakan Yıldırım'dan YSK'ye veda ziyareti

ANKARA
Başbakan Binali Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'e veda ziyaretinde bulundu.
Yıldırım, YSK binasına gelişinde Güven tarafından karşılandı.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Başbakan Yıldırım, YSK Başkanı Güven ve üyelerle öğle yemeğinde bir araya geldi.
Yıldırım'ın YSK ziyareti, 2 saat sürdü.
Buradan ayrılırken vatandaşlar Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulundu.
Vatandaşlar, kendilerine el sallayan Yıldırım'ı, "Bizim hakkımız size helal, Allah yolunuzu açık etsin." sözleriyle uğurladı.