Başbakan Yıldırım'dan YSK'ye veda ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım, ziyarette YSK Başkanı Güven ve üyelerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

anasayfa > Türkiye 05.07.2018 Ali Kemal Akan Ankara

Başbakan Yıldırım'dan YSK'ye veda ziyareti

ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'e veda ziyaretinde bulundu.

Yıldırım, YSK binasına gelişinde Güven tarafından karşılandı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Başbakan Yıldırım, YSK Başkanı Güven ve üyelerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Yıldırım'ın YSK ziyareti, 2 saat sürdü.

Buradan ayrılırken vatandaşlar Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulundu.

Vatandaşlar, kendilerine el sallayan Yıldırım'ı, "Bizim hakkımız size helal, Allah yolunuzu açık etsin." sözleriyle uğurladı.

© Anadolu Ajansı 2018