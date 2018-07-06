Başbakan Binali Yıldırım: "Bugün bir KHK çıkacak, bu gece yayınlanır." dedi.

ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım: "Bugün bir KHK çıkacak, bu gece yayınlanır." dedi.

Başbakan Yıldırım, KHK'de "ihraçlar olup olmadığı" sorusunu "Bütün kurumlardan var, ağırlıklı emniyet ve TSK." şeklinde yanıtladı.

Başbakan Yıldırım, bedelli askerlik konusuna ilişkin "Konuyla ilgili henüz verilmiş bir karar yok ama böyle bir ihtiyacın olduğu artık herkes tarafından biliniyor." dedi.

Başbakan Yıldırım, "Benim düşüncem çok daha radikal, ben bunun geçici bir düzenleme olmaması gerektiğini düşünüyorum." diye ifade etti.

Başbakan Yıldırım, "Benim ısrarım, sıradan bir bedelli çıkarmanın derdimize derman olmayacağı ve askerlik bekleyen arkadaşların beklentilerini de karşılamayacağı yönünde." dedi.

Muhabir: Sinan Uslu

