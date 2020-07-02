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Başakşehir'de fabrika yangını

Başakşehir'deki bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Mehmet Ali Derdiyok   | 02.07.2020
Başakşehir'de fabrika yangını

İstanbul

Başakşehir'deki bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Şamlar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde, yürüyüş bandı imal edilen 2 bin 500 metrekarelik 2 katlı fabrikanın depolama kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikadaki plastik hammaddenin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın büyük kısmına yayıldı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, iş makinelerinin yardımıyla yangına müdahale ediyor.

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