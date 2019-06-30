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Bartın'da denizde hortum oluştu

Bartın'ın Amasra ilçesindeki Çakraz plajı açıklarında hortum oluştu.

Yalçın Çelen   | 30.06.2019
Bartın'da denizde hortum oluştu

Bartın

Bartın'ın Amasra ilçesinde denizde hortum oluştu. 

İlçeye bağlı Çakraz plajı açıklarında oluşan hortumu merakla izleyen vatandaşlar, bir yandan da cep telefonuyla görüntüledi.

Bartın'da denizde hortum oluştu

Sahile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta oluşan hortum, karaya ulaşmadan bir süre sonra kayboldu.

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