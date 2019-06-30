Bartın'da denizde hortum oluştu
Bartın'ın Amasra ilçesindeki Çakraz plajı açıklarında hortum oluştu.
Bartın
Bartın'ın Amasra ilçesinde denizde hortum oluştu.
İlçeye bağlı Çakraz plajı açıklarında oluşan hortumu merakla izleyen vatandaşlar, bir yandan da cep telefonuyla görüntüledi.
Sahile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta oluşan hortum, karaya ulaşmadan bir süre sonra kayboldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.