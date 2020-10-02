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Baro seçimleri ve TBB genel kurulu ertelenecek

Baro seçimleri ile TBB genel kurulu, İçişleri Bakanlığının, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, birlik ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklere 1 Aralık'a kadar izin verilmemesine yönelik genelgesi kapsamında ertelenecek.

Kemal Karadağ   | 02.10.2020
Baro seçimleri ve TBB genel kurulu ertelenecek

Ankara

Baro seçimleri ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) genel kurulu, İçişleri Bakanlığının, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, birlik ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklere 1 Aralık'a kadar izin verilmemesine yönelik genelgesi kapsamında ertelenecek.

Sağlık Bakanlığının önerisi, Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan, bugünden itibaren sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin 1 Aralık'a kadar ertelenmesine yönelik genelge baro seçimlerini de etkileyecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, genelge kapsamına baro seçimleri ve TBB genel kurulu da giriyor.

Bu kapsamda, çoklu baro düzenlemesini getiren 7249 sayılı Kanun uyarınca bu ayın ilk haftası gerçekleştirilmesi gereken baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile TBB delege seçimleri yapılamayacak.

Delege seçimlerinin yapılamaması nedeniyle de aralık ayında olması planlanan Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri seçimleri de gerçekleştirilemeyecek.

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