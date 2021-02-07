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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde karne mutluluğu

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütlerinden temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanmasının ardından, öğrenciler karne aldı.

Eşref Musa   | 07.02.2021
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde karne mutluluğu Fotoğraf: Eşref Musa/AA

Tel Abyad

Tel Abyad'da Milli Eğitim Müdürü Samer El Hamdo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki huzur ve güven ortamının eğitim öğretim yılına olumlu yansıdığının altını çizdi.

El Hamdo, İbni Cerrah Okulu'nda dönemi birincilikle tamamlayan öğrencilere çanta hediye edildiğini söyledi.

Bu arada, Tel Abyad'da yerleşik sivil toplum kuruluşlarından Katra İnsani Yardım Derneği, İbni Cerrah Okulu'nda minik öğrenciler için müzikal etkinlik düzenledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takan öğrenciler şarkılara danslarıyla eşlik etti.

Tel Abyad'da 282 okulda 28 bin, Rasulayn'da 149 okulda 14 bin öğrenci eğitim alıyor.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmıştı.

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