Barınaktaki hayvanlara elektrikli ısıtıcı

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezindeki barınaklara elektrikli ısıtıcı yerleştirildi.

Fotoğraf: AA/Osman Öksüz

MARDİN

Mardin'de barınaktaki hayvanlar, soğuk havanın etkisinden elektrikli sobalarla korunuyor.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezindeki barınaklara, hayvanların üşümemesi için elektrikli ısıtıcı yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Vali Mustafa Yaman, barınaktaki hayvanları elektrikli ısıtıcılar vasıtasıyla soğuktan koruduklarını belirtti.

Atıl barınağı 2 yıl önce modern hale dönüştürdüklerini kaydeden Yaman, "Buraya hayvan hastanesi inşa ettik. Her türlü müdahale yapılabilecek durumda. Çevre illerden de hastanemize getirilen hayvanları tedavi ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Osman Öksüz