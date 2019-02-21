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Bankanın 'full paket' ücretine iade kararı

Kahramanmaraş Asliye Hukuk Mahkemesi, konut kredisinden alınan bin 500 liralık "full paket" ücretinin tüketiciye iadesini kararlaştırdı.

Ersoy Sevinç  | 21.02.2019
Bankanın 'full paket' ücretine iade kararı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde yaşayan Serdal Kaplan, bir süre önce bir bankadan çektiği konut kredisinden "full paket" ücreti adı altında bin 500 lira para kesinti yapılmasının ardından, Onikişubat İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne başvurdu. 

Şikayet üzerine toplanan heyet, "Bankanın tüketici ile müzakere edilerek sözleşmeye konulduğunu ispat edemediğinden" tüketiciden alınan söz konusu ücretin iadesine karar verdi.

Bankanın karara itirazını değerlendiren Kahramanmaraş Asliye Hukuk Mahkemesi, Onikişubat İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'nin verdiği kararı yerinde bularak, ücretin iadesine hükmetti.

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