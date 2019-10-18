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Balıkesir'deki ev yangınında 2 yaşındaki çocuk öldü

Balıkesir merkez Karesi ilçesindeki evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk öldü.

Miraç Kaya   | 18.10.2019
Balıkesir'deki ev yangınında 2 yaşındaki çocuk öldü

Balıkesir

Hayatını kaybeden çocuğun yangın esnasında evde yalnız olduğu öğrenildi. 

Toygar Mahallesi Murat Sokak'ta Mustafa Gümüş'e ait evde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. 

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 2 yaşındaki Yasin Yaşar Gümüş'ün yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü.

Sağlık ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yasin Yaşar Gümüş'ün yangın esnasında evde yalnız olduğu öğrenildi.

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