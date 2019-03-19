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Balıkesir'de PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

Balıkesir'in Edremit, Ayvalık ve Bandırma ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında HDP'nin Karesi Belediye Meclisi üyesi adayı da bulunuyor.

Uğur Ulu   | 19.03.2019
Balıkesir'de PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

Balikesir

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen zanlılar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Edremit, Ayvalık ve Bandırma ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, aralarında HDP'nin Karesi Belediye Meclisi üyesi adayı Yurdanur G'nin de olduğu 8 zanlıyı yakalayan ekipler, söz konusu adreslerde dijital materyaller ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, daha sonra emniyet müdürlüğüne getirildi.

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