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Balıkesir'de kaçak üretilen 9 bin 850 maske ele geçirildi

Balıkesir'de düzenlenen operasyonda, kaçak üretilen 9 bin 850 maskeye el konuldu.

Miraç Kaya   | 06.04.2020
Balıkesir'de kaçak üretilen 9 bin 850 maske ele geçirildi

Balikesir

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak üretilen 9 bin 850 maskeye el konuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte A.K'nin kaçak maske ürettiği bilgisini aldı.

Şüphelinin Altınoluk Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenleyen ekipler, sağlığa uygun üretilmeyen 9 bin 850 maske ele geçirdi.

Maskeler, İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teslim edilirken A.K gözaltına alındı.

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