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Türkiye

Balıkesir'de bin kınalı keklik doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün çiftliklerinde üretilen kınalı keklikler, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde doğaya bırakıldı.

Ramazan Atam,Mustafa Yılmaz   | 21.06.2019
Balıkesir'de bin kınalı keklik doğaya salındı

Balikesir

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün çiftliklerinde üretilen kınalı keklikler, Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki kırsal Hacı Ömerler Mahallesi'nde gerçekleştirilen törenle doğaya bırakıldı.

Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, törende yaptığı konuşmada, kekliğin özellikle kene açısından çok faydalı olduğunu belirterek, devlet ve milletin desteğiyle bu hayvanları doğaya kazandıracaklarını söyledi. 

Törene Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, Dursunbey Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Aslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa Bölge Müdür Vekili Hakan Mumcuoğlu, Balıkesir Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri. Dursunbey Orman İşletme Müdürü Fahri Atalay, Dursunbey Merkez İşletme Şefi Muhammed Solmaz, Balıkesir Büyükşehir Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, avcılar ve vatandaşlar katıldı.

Bölgede keklik popülasyonunun korunması için üç yıllığına av yasağı getirildi.

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