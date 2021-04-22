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Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Miraç Kaya   | 22.04.2021
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.17'de meydana gelen deprem, 7 kilometre derinlikte oluştu.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremle ilgili herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileğini ileten Yavaş, "Herhangi maddi bir hasarımız söz konusu değil. Oluşabilecek olumsuz bir duruma karşı tüm ekiplerimiz hazır bekliyor." diye konuştu.

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