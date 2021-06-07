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Balıkesir kıyılarında müsilaj görülmeye devam ediyor

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilaj, Balıkesir'in Erdek ilçesi sahillerinde görülmeye devam ediyor.

Miraç Kaya   | 07.06.2021
Balıkesir kıyılarında müsilaj görülmeye devam ediyor Fotoğraf: Miraç Kaya/AA

Balıkesir

Balıkesir kıyılarında müsilaj görülmeye devam ediyor

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilaj (deniz salyası) Balıkesir'in Erdek ilçesi sahillerinde görülmeye devam ediyor. Sabah saatlerde esen rüzgarla birikmeye başlayan müsilaj tabakaları, Aşağıyapıcı ve Tatlısu mahallelerindeki kıyı şeridinde yoğun olarak yer aldı. ( Miraç Kaya - Anadolu Ajansı )

Sabah saatlerde esen rüzgarla birikmeye başlayan müsilaj (deniz salyası) tabakaları, Aşağıyapıcı ve Tatlısu mahallelerindeki kıyı şeridinde yoğun olarak yer aldı.

Rüzgarın etkisiyle kıyıda biriken bazı atıkların müsilajla kalın ve yoğun bir tabaka oluşturduğu görüldü.

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