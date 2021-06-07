Balıkesir kıyılarında müsilaj görülmeye devam ediyor
Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilaj, Balıkesir'in Erdek ilçesi sahillerinde görülmeye devam ediyor.
Balıkesir
Sabah saatlerde esen rüzgarla birikmeye başlayan müsilaj (deniz salyası) tabakaları, Aşağıyapıcı ve Tatlısu mahallelerindeki kıyı şeridinde yoğun olarak yer aldı.
Rüzgarın etkisiyle kıyıda biriken bazı atıkların müsilajla kalın ve yoğun bir tabaka oluşturduğu görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.