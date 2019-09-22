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Türkiye

Bakanlıktan Varank'a yönelik iddialara tekzip talebi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur tarafından Bakan Mustafa Varank ile ilgili 10 ve 12 Eylül'de yayınlanan köşe yazılarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Enes Duran   | 22.09.2019
Bakanlıktan Varank'a yönelik iddialara tekzip talebi

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, Türkiye gazetesinde Bakan Mustafa Varank hakkında 10 ve 12 Eylül tarihlerinde yer alan köşe yazılarının, gerçek dışı iftira ve iddialarla kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi, Bakan Varank'ın, bakanlığın ve hükümetin toplum nezdinde itibar kaybetmesi kastıyla yayınlandığı ifade edilerek, tam ve eksiksiz tekzibinin yayınlanması için yasal süreç başlatılacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur tarafından Bakan Mustafa Varank ile ilgili 10 Eylül'de yayınlanan "Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ne yapmak istiyor?" ve 12 Eylül'de yayımlanan "Bakan Varank cevaplamadı ama bu toplantının sebebi belli" başlıklarıyla yayınlanan köşe yazılarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Söz konusu yazılar için 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca düzeltme ve cevap metninin aynen yayınlanması talebinin avukat Ahmet Özel tarafından gazetenin sorumlu müdürüne noter aracılığıyla tebliğ edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm bunlara rağmen, gerçek dışı iftira ve iddialarla kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi; Sayın Bakanımızın, bakanlığımızın ve hükümetimizin toplum nezdinde itibar kaybetmesi ve onurunun zedelenmesi kastıyla yayınlanmış olan bu yazıların tam ve eksiksiz tekzibi, ilgili mevzuat çerçevesinde mümkün olmamıştır. Tekzibin yayınlanması için yasal süreç başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Tekzip metninden

Gazeteye gönderilen tekzipte, yazıya konu edilen toplantı davetinin Bakan Varank tarafından yapıldığı iddiasının kesinlikle doğru olmadığı, talebin Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği tarafından yapıldığı belirtildi.

Tekzipte ayrıca, toplantıya çoğu yabancı ortaklı traktör firmalarının katıldığı, Derindere AŞ firmasının toplantıya kasıtlı olarak davet edilmediği ve toplantıda yabancı motor kullanan traktör firmaların bulunduğu gibi iddiaların doğruyu yansıtmadığı vurgulandı.

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