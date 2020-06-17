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Bakanlık denetimindeki toksik kimyasalların kapsamı genişletildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iznine göre üretimi yapılacak toksik kimyasal maddelerin listesi güncellendi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 17.06.2020
Bakanlık denetimindeki toksik kimyasalların kapsamı genişletildi

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, "Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar ile Kanun Kapsamındaki Toksik Kimyasal Maddeler ve Prekürsörleri ile Farklı Kimyasal Maddelerin Bildirimlerinin Yapılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik, Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanun çerçevesinde, kanunda yasaklanmamış amaçlar için kullanılan, kanuna ekli cetvellerdeki toksik kimyasal maddeler ve prekürsörleri ile farklı kimyasal maddelerin geliştirilmesi, üretilmesi veya elde bulundurulması faaliyetindeki her türlü tesisin kurulması ve işletilmesiyle ilgili bildirimlerin yapılması ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Buna göre, yapılan değişiklikle Bakanlığa bildirim yapılarak üretilecek ve Bakanlıkça denetimi yapılacak toksik kimyasal madde listesinde değişikliğe gidildi. Burada yer alan bazı kimyasalların kapsamları yeniden belirlenirken listeye yeni kimyasallar da eklendi.

Düzenleme, 7 Haziran'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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