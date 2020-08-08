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Bakan Soylu'dan Dünya Kediler Günü paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından "Fındık ve Muazzam" isimli kedileriyle fotoğrafını paylaşarak Dünya Kediler Günü'nü kutladı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 08.08.2020
Bakan Soylu'dan Dünya Kediler Günü paylaşımı

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından "Fındık ve Muazzam" isimli kedileriyle fotoğrafını paylaşarak Dünya Kediler Günü'nü kutladı.

Soylu, Twitter hesabından kedilerinin fotoğrafını paylaşarak, "Fındık ve Muazzam. Aramızda kalsın Muazzam hamile. Dünya Kediler Günü." ifadelerini kullandı.


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