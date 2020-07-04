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Bakan Soylu'dan asker eğlencesi uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Beykoz'daki asker eğlencesine ilişkin, "Bu görüntüler sadece koronadan dolayı değil toplumsal sorumluluk açısından da kabul edilebilir değil." ifadelerini kullandı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 04.07.2020
Bakan Soylu'dan asker eğlencesi uyarısı

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Beykoz'da asker eğlencesi düzenleyen grubun görüntülerini paylaşarak yaptığı açıklamada, askere gitmenin, askerlik yapmanın şeref olduğunu belirtti.

"Kınalı kuzuların" şanla, şerefle, dua ve vakar ile gönderilmesi gerektiğini aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Maalesef bu görüntüler ile zinhar değil... Bu görüntüler sadece koronadan dolayı değil toplumsal sorumluluk açısından da kabul edilebilir değil. Abartı, geleneğimizde, kültürümüzde ve inancımızda yoktur. Bu yanlışı ceza ve takip ile çözebiliriz. Ancak herkesin polisi kendi vicdanıdır. Unutmayalım."

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