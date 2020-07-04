Bakan Soylu'dan asker eğlencesi uyarısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Beykoz'daki asker eğlencesine ilişkin, "Bu görüntüler sadece koronadan dolayı değil toplumsal sorumluluk açısından da kabul edilebilir değil." ifadelerini kullandı.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Beykoz'da asker eğlencesi düzenleyen grubun görüntülerini paylaşarak yaptığı açıklamada, askere gitmenin, askerlik yapmanın şeref olduğunu belirtti.
Askere gitmek, askerlik yapmak şereftir.— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) July 4, 2020
Kınalı kuzularımız şanla, şerefle,
dua ile vakar ile gönderilmeli...
Maalesef bu görüntüler ile zinhar değil...
Bu görüntüler sadece koronadan dolayı değil toplumsal sorumluluk açısından da kabul edilebilir değil + https://t.co/y9UnK496Di
"Kınalı kuzuların" şanla, şerefle, dua ve vakar ile gönderilmesi gerektiğini aktaran Soylu, şunları kaydetti:
"Maalesef bu görüntüler ile zinhar değil... Bu görüntüler sadece koronadan dolayı değil toplumsal sorumluluk açısından da kabul edilebilir değil. Abartı, geleneğimizde, kültürümüzde ve inancımızda yoktur. Bu yanlışı ceza ve takip ile çözebiliriz. Ancak herkesin polisi kendi vicdanıdır. Unutmayalım."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.