Bakan Selçuk'tan 4635 personel alımı müjdesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, 1000 işçi, 1000 ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz." dedi.
Ankara
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından, mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh bir toplum için çalışmaya devam edildiğini belirtti.
"BizÇalışanBüyükBirAileyiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda Selçuk, "2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, 1000 işçi, 1000 ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz." müjdesi verdi.
Mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh bir toplum için çalışmaya devam ediyor;— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) November 21, 2019
✅2313 sözleşmeli personel
✅322 kadrolu personel
✅1000 işçi
✅1000 ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz. #BizÇalışanBüyükBirAileyiz@ailevecalisma
Detaylar için ➡https://t.co/OcQ1p42kn3
Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığının internet sitesinden konuya ilişkin detaylara ulaşılabileceği bilgisi de yer aldı.
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