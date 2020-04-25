Euro
7.52
Dolar
6.97
BIST 100
99,127.26
Altın
1,726.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD'den tahliye edilen Türk vatandaşları, Gaziantep Havalimanı'na getiriliyor.
logo
Türkiye

Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, milletin desteğiyle, hızlı, yerinde dönüşüm ve gönüllülük esasıyla her yıl 300 bin olmak üzere 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürerek ülkeyi depremlere hazır hale getireceklerini bildirdi.

Ferdi Türkten   | 25.04.2020
Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Milletimizin desteğiyle, hızlı, yerinde dönüşüm ve gönüllülük esasıyla her yıl 300 bin olmak üzere 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürerek ülkemizi depremlere hazır hale getireceğiz." ifadesini kullanan Kurum, bir yandan dönüşümü hızlandırırken diğer yandan da dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak "100 Bin Sosyal Konut" projesinde kura çekimlerine koronavirüs tedbirlerini aksatmadan 28 Nisan'da yeniden başlanacağını belirtti.

Bakan Kurum, ayrıca, toplamda inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyecek şekilde kendi yapısını inşa edecek vatandaşların yapı maliyetinin yüzde 10'u kadar teminat verme zorunluluğunu kaldırdıklarını, riskli ve rezerv yapı alanlarında muhtelif sebeplerle dönüşüm projesi bitmediği için evini alamayanların mağduriyet yaşamaması adına kira yardımını 36 aydan 48 aya çıkardıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 20 bin 319'a yükseldi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 52 bine yaklaştı
Lübnan ve Kuveyt'te Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı arttı
Afrika'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 1300'ü aştı
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 15 bini aştı

Benzer haberler

Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması

Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması

2/B ve tarım arazilerinin satış bedeli taksitleri ertelendi

Belediyelerde 'Sıfır Atık ile İklim Değişikliği' Müdürlükleri kurulacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, il müdürleriyle video konferansla görüştü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, il müdürleriyle video konferansla görüştü
Bakan Kurum: Paylaşılan olumsuz görüntüler Salda Gölü’nü koruma projemizi yansıtmamakta

Bakan Kurum: Paylaşılan olumsuz görüntüler Salda Gölü’nü koruma projemizi yansıtmamakta
'Elazığ ve Malatya'daki vatandaşların konutları bu yıl içinde teslim edilecek'

'Elazığ ve Malatya'daki vatandaşların konutları bu yıl içinde teslim edilecek'