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Bakan Kurum Dereli'de incelemelerini sürdürdü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Giresun'da sel ve heyelandan en çok etkilenen Dereli ilçesinde incelemelerini sürdürdü.

Hayati Akçay   | 27.08.2020
Bakan Kurum Dereli'de incelemelerini sürdürdü Fotoğraf: Abdulhamit Topal / AA

Giresun

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'da sel ve heyelandan en çok etkilenen Dereli ilçesinde incelemelerini sürdürdü.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Giresun'da

Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan heyelanların ardından enkaz kaldırma ve temizleme çalışmaları sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Akkaya köyünde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. ( Abdulhamit Topal - Anadolu Ajansı )

Bakan Kurum, hafriyat kaldırma çalışmalarının devam ettiği ilçe merkezinde iş yerleri zarar gören esnafı ziyaret etti, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kurum daha sonra Akkaya Köyü'ne geçerek, burada yürütülen çalışmalar hakkında muhtarla görüştü.

Köy halkıyla da bir araya gelen Kurum, vatandaşlara ihtiyaçlarını sordu, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Kurum, zarar gören ve yıkım kararı verilen 7 evin yıkımını da takip etti.



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