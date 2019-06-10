Bakan Koca'dan Nuri Pakdil'e ziyaret
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yürüyüş yaparken düşen ve kalça kemiği kırılan yazar ve mütefekkir Nuri Pakdil'i tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yürüyüş yaparken düşen ve kalça kemiği kırılan yazar ve mütefekkir Nuri Pakdil'i tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nuri Pakdil'in Kahramanmaraş'ta yürüyüş yaparken düşmesi sonucunda kalça kemiğinin kırıldığı ve bu sabah ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesi'ne nakledildiği belirtildi.
Açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ankara Valisi Vasip Şahin, Pakdil'i hastanede ziyaret etti. Bakan Koca, ziyaret sırasında Pakdil'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakdil'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Pakdil'in gün içinde ameliyata alınacağı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.