Euro
8.67
Dolar
7.31
BIST 100
1,126.80
Altın
1,949.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bakan Koca, 81 il sağlık müdürüyle toplantı yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle bu akşam toplantı yaptıklarını belirtti.

Yıldız Aktaş   | 20.08.2020
Bakan Koca, 81 il sağlık müdürüyle toplantı yaptı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il sağlık müdürleriyle gerçekleştirdikleri toplantıda, vaka artışının yoğun olduğu illerde alınacak tedbirleri ele aldıklarını belirterek, "Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 81 ilin sağlık müdürüyle bu akşam toplantı yaptıklarını aktardı.

Toplantının 4 saat sürdüğünü kaydeden Koca, "Toplantıda, vaka artışının yoğun olduğu illerde alınacak tedbirleri, tanı ve tedavide yeni yaklaşımları ele aldık. Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik." açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüste son 24 saat
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 234 bin 797'ye ulaştı
İngiltere, Hırvatistan ve Avusturya'yı Kovid-19 konusunda 'güvenli ülkeler' listesinden çıkardı
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 176 bin 395'e yükseldi

Benzer haberler

Bakan Koca, 81 il sağlık müdürüyle toplantı yaptı

Bakan Koca, 81 il sağlık müdürüyle toplantı yaptı

İçişleri Bakanı Soylu jandarma komutanlarıyla video konferans toplantısı yaptı

Sağlık Bakanlığında Kovid-19 tedbirleri artırıldı

AB Konseyi Başkanı Michel, AB liderlerine 'Doğu Akdeniz' toplantısı önerdi

AB Konseyi Başkanı Michel, AB liderlerine 'Doğu Akdeniz' toplantısı önerdi
Bakan Koca'dan vaka sayılarına ilişkin paylaşım: Bu sonucu bekliyorduk

Bakan Koca'dan vaka sayılarına ilişkin paylaşım: Bu sonucu bekliyorduk
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar